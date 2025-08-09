Пограничники разгромили украинскую ДРГ, атаковавшую Брянскую область

Украинская диверсионно-разведывательная группа из 30 боевиков пыталась прорваться в Брянскую область. Об этом сообщают "Военкоры Русской Весны".

Враг собирался пересечь границу РФ в районе села Манев. Около 6 утра их обнаружили наши пограничники и отбили атаку.

Диверсанты понесли потерли в бою, а при попытке эвакуировать раненых попали на минное поле. Также по ДРГ ударила ствольная артиллерия и РСЗО.

Напомним, ранее Mash сообщал о том, что около 50 000 боевиков ВСУ сконцентрировались в Черниговской области - в нескольких километрах от границы РФ в Брянской области. Половину военного контингента составляют наемники из Турции, Польши и Грузии.