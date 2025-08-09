ВСУ лишились истребителя Су-27

На запорожском направлении был уничтожен украинский истребитель Су-27. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«На запорожском фронте сбит истребитель ВСУ Су-27», — сказал Рогов.

Его слова приводит РИА Новости.

Ранее на запорожском направлении российская артиллерия разгромила блиндажи ВСУ. Они находились в лесу, сообщило Минобороны.