Собянин: Силы ПВО пресекли атаку еще одного беспилотника на Москву

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский беспилотник, летевший на столицу. Об этом в субботу, 9 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — отметил Собянин в своем Telegram-канале.

Пресс-служба Министерства обороны РФ заявила, что силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 9 августа 97 украинских беспилотников над российскими регионами.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский беспилотник сбросил взрывчатку на жилой дом в поселке Почаево Грайворонского округа, в результате удара погибла мирная жительница.

Минобороны России в пятницу, 8 августа, сообщило о ликвидации силами противовоздушной обороны (ПВО) 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 17:25 до 22:40 по московскому времени.