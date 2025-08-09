Британский аналитик предрек прорыв ВС России фронта в Донбассе

Взяв Красноармейск, Вооруженные силы (ВС) России запустят прорыв всего фронта в Донбассе, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube.

По его словам, возможное взятие под контроль Красноармейска могло побудить президента США Дональда Трампа скорее перейти к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.