Над российскими регионами за ночь сбили почти сотню беспилотников

Силы противовоздушной обороны в ночь на 9 августа сбили над регионами России почти сотню беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны.

Больше всего дронов уничтожили в небе над Курской областью — 28. Над Брянской и Калужской областью сбили по 13 БПЛА. В Тульской области ликвидировали 10 беспилотников. Кроме того, по данным ведомства, еще по 8 беспилотников были сбиты в небе над Орловской и Белгородской областями, а 7 — над акваторией Азовского моря.

Также 5 дронов силы ПВО уничтожили над Кубанью, 2 — в Ростовской области. Еще по 1 дрону было ликвидировано в Крыму, Московском регионе и Липецкой области. Таким образом, всего с 22:41 до 05:05 по московскому времени уничтожено 97 БПЛА ВСУ.

В Госдуме объяснили удары беспилотников по Сочи злостью Зеленского

Вечером 8 августа Минобороны сообщало о ликвидации 70 дронов над регионами страны.