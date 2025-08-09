Марочко рассказал о планах российских военных в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России, проведя перегруппировку, доукомплектование и подтянув тылы в Часовом Яре, начнут наступать сразу на два города в Донецкой народной республике (ДНР) — Дружковку и Константиновку, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в отношении Часова Яра сейчас сложилась оперативная пауза.

ВС РФ закрепляются на новых позициях в районе Торского в ДНР

«Сейчас нужна перегруппировка, доукомплектование, подтягивание тылов. После этого, я думаю, наши военнослужащие продолжат продвижение как по направлению Дружковки, так и Константиновки», — подчеркнул он.

ВС РФ взяли Часов Яр под контроль 31 июля.