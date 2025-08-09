ВСУ попытались атаковать российский регион
Вооруженные сил Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Тульскую область. Было уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Александр Миляев в Telegram-канале.
«Ночью в небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили еще три украинских беспилотника», — написал Миляев.
Он добавил, что в результате украинской атаки не было зафиксировано никаких разрушений на земле, никто не пострадал.
Слюсарь: в Ростовской области отразили атаку ВСУ
Вечером 8 августа Миляев сообщал об одном сбитом дроне в небе над регионом.