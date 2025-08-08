Российская ПВО за вечер уничтожила 66 украинских беспилотников

Расчеты ПВО ВС РФ за вечер пятницы уничтожили 66 украинских беспилотников над восемью российскими регионами. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

В оборонном ведомстве отметили, что вражеские цели были нейтрализованы в период с 17.25 до 22.40 мск.

Больше всего беспилотников уничтожили над территорией Орловской и Брянской областей - 16 и 13, соответственно.

Десять украинских БПЛА нейтрализовали над Кубанью, шесть - над Крымом, четыре - над Калужской областью и три - над Курской.

Два вражеских дрона сбили над Адыгеей, еще один - над территорией Тульской области.

Кроме того, десять беспилотников ВСУ уничтожили над акваторией Азовского моря, один - над Черным морем.