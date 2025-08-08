Конфликт на Украине может закончиться так же, как война в Грузии в 2008 году.

Об этом заявил российский военкор Дмитрий Стешин в интервью KP.RU.

«Кончится это, наверняка, тем же, чем и в 2008-м. Тогда Запад нашел в себе силы признать, что неправ», — заявил он.

По словам военкора, это не говорилось в публичном поле, однако звезда бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили быстро закатилась. Стешин отметил, что отношения у России с Грузией наладились, потому что Запад «отполз и оставил в покое» страны.

До этого доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев заявил, что спецоперация на Украине закончится в 2027 году.

Он указал на «благоприятные условия» того, что «много решающего» будет достигнуто в конце года, но окончательно закрыть вопрос не удастся. Перенджиев предположил, что на некоторых участках фронта «могут быть достигнуты договоренности о кратковременных перемириях».