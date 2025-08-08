Стало известно о значительном продвижении российских войск в ДНР
Российские войска значительно продвинулись в селе Предтечино в Донецкой народной республике (ДНР).
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынужденно отступают к Константиновке, сообщил военблогер Тимофей Ермаков в своем Telegram-канале.
«Большая часть села зачищена, и нацисты отступают в пределы городской черты Константиновки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в западной части населенного пункта все еще идут бои, однако ВСУ вряд ли удастся как-то повлиять на ситуацию.
Ранее о продвижении ВС РФ в ДНР сообщал военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, российские бойцы закрепляются в Торском, выдавливая ВСУ из села.