Пентагон может вернуть на свои склады предоставленное Украине оружие

Пентагон внес изменения в свою политику и может возвращать на свои склады оружие, предназначенное для Украины, сообщает aif.ru со ссылкой на CNN.

СМИ ознакомились со служебной запиской замминистра обороны Элбриджа Колби. Этот шаг может привести к тому, что выделенные Украине миллиарды долларов направят на пополнение запасов, которые в Штатах сокращаются.

Предполагается, что глава Пентагона Пит Хегсет, который приостановил поставки Киеву в июле, действовал в соответствии с этой запиской. Однако случаев возвращения оружия пока не было.

Кроме того, в документе оружейные запасы США разделены на красную, желтую и зеленую категории. К красной категории, которая означает нехватку на американских складах, отнесены ракеты для систем ПВО Patriot и ряд других видов оружия.

В то же время Пентагон разрабатывает с НАТО новую систему продажи Европе американского оружия, которое впоследствии могут передавать Украине. Киев будет направлять в Евросоюз список желаемого вооружения и техники, главнокомандующий сил организации в Европе Алексус Гринкевич оценит возможные для продажи объемы, после чего европейским партнерам предоставят списки для потенциальной покупки.

Ранее стало известно, что Госдепартамент США одобрил продажу Украине оборудования и услуг для ремонта боевых машин пехоты Bradley и систем ПВО HAWK Phase III на общую сумму около 322 миллионов долларов.

При этом сделки не предусматривают поставки самих боевых машин или ракет, они направлены именно на расширение возможностей Киева по обслуживанию уже полученного от Штатов вооружения.