Стали известны подробности атак на РФ ночью

За ночь над регионами России и Азовским морем были уничтожены и перехвачены 121 украинский БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны страны.

По данным ведомства, 29 беспилотников были уничтожены над территорией Краснодарского края, 15 — над территорией Республики Крым, 13 — над Брянской областью, 12 — над Белгородской, девять — над Воронежской, восемь — над Саратовской, ещё восемь — над территорией Ставропольского края, семь — над Калужской областью, шесть — над территорией Тульской области, пять — над территорией Ростовской области, четыре — над территорией Рязанской области, два — над акваторией Азовского моря и по одному — над территорией Смоленской, Орловской и Тверской областей.

Ранее сообщалось, что БПЛА упал во дворе жилого дома в Саратовской области, в результате чего погиб человек.