Раскрыта секретная директива Трампа Пентагону

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону готовиться к ударам по наркокартелям в Латинской Америке. Об этом сообщает New York Times.

Отмечается, что Трамп подписал секретную директиву для Пентагона, в которой указывается начать подготовку к применению военной силы в отношении наркокартелей в Латинской Америке. Ранее ряд преступных организаций были признаны террористическими.

Кроме того, директива создает юридическую почву для военной активности США против картелей на территории других стран. Впрочем, как отмечается в статье, такие действия все равно будут вызывать юридические вопросы, включая проблему их соответствия международному праву.

