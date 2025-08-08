Генерал раскрыл, откуда ВСУ могли запустить дроны на Сочи

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов предположил, что ВСУ могли запустить беспилотники по Сочи со стороны Черного моря или с территории России. Об этом пишет aif.ru.

© Московский Комсомолец

По мнению эксперта, скорее всего, удары могли нанести с акватории Черного моря. Катера могли подойти незаметно и из нейтральных вод запустить с катапульты эти беспилотники, отметил он.

По его словам, прикрыться противник мог каким-нибудь большим танкером. Или же это могли выполнить диверсионно-разведывательные группы, которые присутствуют на территории России, предположил генерал.

В том, что дроны могли запустить с территории Украины, Попов усомнился. Если бы их запускали из-под Одессы, Николаева или Херсона, то долететь через такое большое пространство они бы не смогли, заявил собеседник издания.

Также Попов добавил, что запуская беспилотники по Сочи, Владимир Зеленский нагнетает обстановку перед переговорами с Россией.