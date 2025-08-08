Чешский самолет Zlin Z-137 с ракетами впервые замечен на Украине

Небольшой выкрашенный в черный цвет самолет Zlin Z-137 чешского производства замечен в небе над Украиной. Видео его пролета на низкой высоте опубликовал Telegram-канал "Воевода вещает".

Летательный аппарат вооружен ракетами "воздух - воздух" с инфракрасными головками самонаведения Р-73. Как можно предположить, "сто тридцать седьмой", предназначенный для обработки полей химикатами, теперь приспособлен противником для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Ранее в районе Одессы для аналогичных целей использовались старые учебно-тренировочные двухместные Як-52. Однако, по некоторым данным, один был уничтожен на земле ударом по ангару нашими средствами поражения, а второй недавно был сбит в небе. По одной версии, самолет взорвался вместе с "Геранью", по другой - попала ракета ПВО. Погибли пилот полковник Оборин и стрелок сержант Куценко.