Бойцы РФ переняли тактику «Волчья стая» у НАТО и Израиля

Сергей Липовой, генерал-майор и Герой России, поделился с изданием «Аргументы и факты» информацией о новой тактике использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Волчья стая» в зоне проведения специальной военной операции.

Как уточнил собеседник, «тактика есть на вооружении как НАТО, так и израильской армии». По его словам, в ней участвуют дроны, которые оснащены искусственным интеллектом, нейросетями.

«То есть они могут моделировать полет и выбирать себе ведущий БПЛА, который может управлять в полете всеми остальными дронами. Это как ретранслятор, который дает команды, получаемые от оператора, и потом распределяет по тем дронам, которые находятся ниже или на него заведены», — добавил генерал-майор.

Он подчеркнул, что эта стратегия постоянно развивается и улучшается. Как заявил собеседник, в ходе боевых действий стало очевидно, что будущее принадлежит беспилотным летательным аппаратам и высокоточному оружию. Задачи, которые раньше были возложены на авиацию, теперь успешно выполняют дроны, радиус действия которых позволяет охватить территорию, ранее доступную только военным самолетам, добавил Липовой.