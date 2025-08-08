Координатор помощи НАТО Украине не смог назвать критерии победы Киева

Ни у кого, включая Организацию Североатлантического договора (НАТО), нет четких критериев победы Украины в конфликте с Россией. Об этом заявил заместитель командующего миссией НАТО по обеспечению безопасности и подготовке для Украины (NSATU) генерал-майор бундесвера Майк Келлер в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

"Мы хотим, чтобы Украина выиграла войну. Но как определить «победу Украины в войне»? Ни у кого нет однозначного ответа на этот вопрос". Майк Келлер, заместитель командующего миссией НАТО по обеспечению безопасности и подготовке для Украины

Келлер стал непосредственным координатором военной помощи альянса Украине в мае 2025 года. Ранее он участвовал в организации миротворческих миссий в Сомали и Косово.

В НАТО назвали помощь Киеву «единственно реалистичным решением»

Немецкий генерал подчеркнул, что альянс полностью оставляет за Украиной право определить приемлемые условия завершения конфликта и критерии победы. По его словам, целью военной поддержки Киева является демонстрация намерения противостоять России и максимально поддерживать Вооруженные силы Украины (ВСУ).

"Посмотрим, у кого хватит сил выдержать. Это необязательно удовлетворительно с точки зрения перспективы, но это единственное реалистичное решение, которое можно принять". Майк Келлер, заместитель командующего миссией НАТО по обеспечению безопасности и подготовке для Украины

Представитель НАТО призвал поддержать развитие украинской промышленности для производства продукции внутри страны и обеспечения собственных нужд. Генерал признал существенную нехватку артиллерийских боеприпасов для поддержки ВСУ, а также напомнил про собственные обязательства стран-членов перед альянсом до 2029 года.

В альянсе отказались говорить об обрушении линии фронта ВСУ

Келлер признал ежедневное продвижение Вооруженных сил (ВС) России в зоне специальной военной операции, однако отверг обрушение линии фронта ВСУ. По его словам, Киев пока еще далек от обвала фронта.

"Ситуация не вызывает у нас беспокойства в том смысле, что Украина больше не может удерживать фронт. Но крайне необходимо, чтобы мы продолжали поддерживать ее". Майк Келлер, заместитель командующего миссией НАТО по обеспечению безопасности и подготовке для Украины

При этом генерал НАТО назвал ключевым приоритетом ВСУ удержание линии боевого соприкосновения и защиту инфраструктуры, а не наступательные операции. Он также рассказал о ремонте поврежденных ВС России ЗРК Patriot для возвращения на Украину, так как поставка нового вооружения заняла бы несколько лет.

«Образ войны изменился»

Келлер также прокомментировал сокращение поставок крупных партий бронетехники странами НАТО, включая Германию. Военный отметил, что значение основных боевых танков на линии фронта уменьшилось из-за массового применения Россией беспилотников.

"Образ войны изменился, и в этом нет ничего нового. Всегда было глупостью полагать, что поставка, скажем, танков «Леопард» изменит ситуацию". Майк Келлер, заместитель командующего миссией НАТО по обеспечению безопасности и подготовке для Украины

Келлер также признал, что ВСУ до сих пор удерживают линию фронта за счет массового производства БПЛА. По его оценке, объем производства дронов Украиной достигнет 10 миллионов единиц различных типов в 2026 году. «Именно беспилотники определяют образ войны, и украинцы в этом деле весьма преуспели», — подчеркнул немецкий военный.

По словам генерала, в рамках тренировочной программы NSATU происходит не только обучение 30 тысяч украинских военных, но и обмен опытом с представителями ВСУ. Келлер также указал на необходимость обеспечить жизнеспособность украинской армии с особым акцентом на оперативную совместимость с НАТО.

"Их опыт ведения тактического пехотного боя, особенно с применением беспилотников, очень ценен для нас. Нам предстоит проложить новый путь в этой области". Майк Келлер, заместитель командующего миссией НАТО по обеспечению безопасности и подготовке для Украины

Координация помощи НАТО Украине

В декабре 2024 года страны НАТО взяли на себя координацию доставки военной помощи на Украину вместо США. Эксперты расценили шаг как попытку защитить процесс поддержки Киева от возможной приостановки поставок после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Помощь НАТО Украине Основным форматом помощи НАТО Киеву остается созданная по инициативе бывшего министра обороны США Ллойда Остина контактная группа по обороне Украины, также известная как «формат Рамштайн». Формат получил название из-за авиабазы США в Германии Рамштайн, где 26 апреля 2022 года прошла первая встреча группы. Целью контактной группы является координация поставок военной помощи Украине для последующей реализации странами-членами. В работе данного формата участвуют все государства НАТО, большинство стран-членов ЕС, а также союзники США из других регионов мира, включая Австралию и Южную Корею. Заседания проходят как на Рамштайне, так и в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. На юбилейном саммите альянса в Вашингтоне в июле 2024 года страны-члены пообещали выделить минимум 40 миллиардов евро Украине в качестве военной помощи в 2025-м. В итоговую декларацию саммита были добавлены специальные заверения в долгосрочной поддержке Украины, включающие в себя обязательства по предоставлению вооружений, а также по несению расходов на обучение военнослужащих ВСУ. По словам генсека НАТО Марка Рютте, страны альянса только за три месяца 2025 года выделили на поддержку безопасности Украины около 20 миллиардов евро. Он также признал, что Киев не сможет обойтись без военной помощи Запада в противостоянии с Россией.

14 июля Трамп объявил о договоренности по поставкам оружия Украине после выдвинутого в адрес России ультиматума. По его словам, координацией поставок американского оружия Киеву будут заниматься НАТО и постпред США при альянсе Мэттью Уитакер. Как подчеркнул глава Белого дома, страны альянса будут платить Вашингтону за американское оружие для последующих поставок ВСУ.

Телеканал СNN сообщил о работе США и НАТО над новой системой продажи оружия для помощи Украине. По информации источников, страны альянса работают над привлечением начального капитала в размере 10 миллиардов долларов для финансирования закупок оружия для ВСУ. Механизм также предполагает создание специального банковского счета НАТО.