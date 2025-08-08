Три дрона ВСУ типа «Лютый» сбили в Сочи

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) типа «Лютый», которые атаковали город Сочи в Краснодарском крае. Об этом в пятницу, 8 августа, сообщил Telegram-канал Shot.

© Вечерняя Москва

По его данным, к текущему моменту информации о повреждениях или пострадавших нет. Городские пляжи были экстренно закрыты, а отдыхавшие на них туристы — эвакуированы. Сирены сработали в Анапе, Адлере и Славянске-на-Кубани. Кроме того, в том же Адлере из-за угрозы атаки были эвакуированы сотрудники и посетители торгово-развлекательного центра «Мандарин», следует из публикации.

Официальных комментариев от Министерства обороны России пока не поступало.

Глава курортного города незадолго до этого сообщил, что силы ПВО работают на всей территории Сочи, отражая атаку вражеских беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, угрозу атаки украинских дронов объявили на федеральной территории Сириус. Всех отдыхающих оперативно эвакуировали с пляжей и открытых бассейнов.