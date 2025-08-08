В Раде раскрыли, что делают с военкомами за провал мобилизации

Работников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) на Украине направляют в зону боевых действий за невыполнение планов по мобилизации. Как сообщает aif.ru, об этом заявил депутат Верховной рады Сергей Евтушок.

По его словам, в ТЦК действует строгий порядок, по которому сотрудники должны выполнять установленный норматив.

Напомним, что еще с 2024 года в социальных сетях стало распространяться множество видео, на которых сотрудники ТЦК насильно мобилизуют украинцев. Людей нередко избивали, после чего запихивали в микроавтобусы и увозили в неизвестном направлении. Ранее СМИ со ссылкой на подпольщиков сообщили, что в ТЦК можно трудоустроиться за деньги, чтобы избежать мобилизации. Примерная расценка — до 50 тысяч долларов (почти 4 млн рублей).