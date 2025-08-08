Самоходка 2С19 "Мста-С" с башней от Т-72 замечена у ВСУ

Информация о том, что у ВСУ серьезные проблемы со своим танковым парком, подтверждается появившейся в социальных сетях фотографией, сделанной в 57-й отдельной мотопехотной бригаде. Как можно понять, съемка проводилась где-то в тыловом районе, в расположении ремонтного подразделения.

© Российская Газета

Из-за отсутствия необходимой техники, боевики решили установить башню от подбитого Т-72Б на корпус также поврежденной самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С".

У гибрида пока не видно орудия, также отсутствует какая-то дополнительная защита, возможно, все это появится позже.

Ранее у формирований киевского режима уже были замечены тяжелые бронетранспортеры, изготовленные на базе таких САУ. Некоторые из них уже уничтожены.

В Госдуме объяснили атаку Украины на Сочи

Что касается 57-й ОМБр, то она известна своими высокими потерями, а также тем, что на ее вооружении - семь типов легкой бронированной техники: БТР-60ПБ, БТР-70, БМП-1, МТ-ЛБ, YPR-765, Rosomak и М2А2 Bradley ODS-SA. Теперь к ним присоединится и этот "мутант".