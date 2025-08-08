КПП «Псоу» на границе Абхазии с Россией закрыт из-за угрозы атаки дронов ВСУ

КПП «Псоу» на границе Абхазии с Россией временно закрыт из-за угрозы атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 8 августа, сообщил начальник Пограничного управления СГБ Абхазии Рустам Латипов.

© Вечерняя Москва

— Решение принято по согласованию абхазской и российской сторон, — цитирует Латипова Sputnik.

Ряд СМИ в этот же день сообщали, что бойцы ВСУ попытались использовать дома на колесах для запуска беспилотников в двух регионах России. Их оперативно нейтрализовали российские силовики. Официальной информации по поводу произошедшего пока не поступало.

8 августа в Миллерове Ростовской области загорелась цистерна с бензином в результате атаки беспилотников ВСУ. На месте работали пожарно-спасательные подразделения.