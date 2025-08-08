Силы ПВО РФ отражают атаку беспилотников на Сочи

Силы противовоздушной обороны (ПВО РФ) работают на всей территории Сочи, отражается атака вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в пятницу, 8 августа, сообщил мэр города Андрей Прошунин.

— Прошу сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности. Если вы живете рядом с береговой линией — ни в коем случае не выходите на улицу, — добавил глава города в своем Telegram-канале.

Кроме того, угрозу атаки украинских дронов объявили на федеральной территории Сириус. Всех отдыхающих оперативно эвакуировали с пляжей и открытых бассейнов.

В этот же день временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в Миллерове загорелась цистерна с бензином в результате атаки украинских беспилотников.