Военный эксперт рассказал, смогут ли дроны ВСУ долететь до аэродромов РФ

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) вряд ли смогут долететь до российских аэродромов. Как сообщает News.ru, об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Ранее в Telegram-каналах распространилась информация, что ВСУ планируют масштабные атаки с использованием FPV-дронов на стратегически важные аэродромы в России. В частности, в зоне риска якобы находится база в саратовском Энгельсе, а также объекты в Ростовской области. Минобороны РФ не комментировало эти слухи.

«Вполне возможно, что атаки на аэродромы будут предприняты. Но смогут ли они долететь до Энгельса после предыдущих атак? Я полагаю, мы приняли меры защиты, и для (ВСУ ударить — прим. ред.) будет маловероятно и малодостижимо», — заявил Матвийчук.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что в ночь на 8 августа российские войска уничтожили 30 украинских беспилотников. Всего ВСУ атаковали шесть регионов РФ.