Редкий самолет-разведчик ВВС США подал сигнал бедствия

Самолет радиационной разведки ВВС США Boeing WC-135 Constant Phoenix подал сигнал бедствия у восточного побережья Великобритании.

© Российская Газета

Согласно данным сервиса наблюдения за воздушным движением, разведчик поднялся в воздух с британской авиабазы Милденхолл, выполнил полет над Нидерландами, затем вернулся к Британским островам и совершил несколько кругов над Северным морем у города Кромер на восточном побережье Великобритании.

Около 13 часов мск самолет передал сигнал "Squawk 7700" - по международному своду он соответствует "Mayday" и означает, что воздушное судно находится в опасности. После этого Boeing WC-135 начал снижение к авиабазе Милденхолл.

Constant Phoenix - очень редкая разновидность американского самолета-разведчика. Созданный в начале 60-х годов на базе пассажирского лайнера Boeing 707, этот самолет предназначен для поиска в атмосфере следов радиации, свидетельствующих о проведении ядерных испытаний.

Журналисты окрестили WC-135 "охотником за атомной бомбой". ВВС США используют всего три самолета этого типа.