Мэр Сочи объявил об угрозе атаки беспилотников на курорт

Об этом глава администрации города-курорта Андрей Прошунин сообщил сегодня в 12:52 в своем Telegram-канале.

"На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - написал он.

Мэр попросил местных жителей и гостей курорта, если вы они находятся дома, то не подходить к окнам и укрыться в комнате, окна которой не выходят на море или в помещении без окон (коридор, ванная, туалет, кладовая. А если на улице, то крыться в любом ближайшем укрытии.

Угроза атаки БПЛА также объявлена на соседней федеральной территории "Сириус".

"Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте", - рассказал глава администрации ФТ Дмитрий Плишкин.

Как мы уже рассказывали, сигнал беспилотной опасности был сегодня днем объявлен и на территории Анапы. На улицах города-курорта и нескольких населенных пунктов муниципалитета звучит сирена.

Кроме того, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика.