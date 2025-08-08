ВСУ уничтожили десятки сдавшихся в плен сослуживцев

Операторы украинских дронов уничтожили сдавшихся в Январском в Днепропетровской области сослуживцев при попытке их эвакуации в тыл. Об этом рассказал ТАСС замкомандира штурмового батальона 37-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным Эльбрус.

По его словам, из-за того, что вывести пленных с позиций было сложно, они находились с российскими военнослужащими.

«Но противник так этого не оставил. Он своими боеприпасами, своими FPV-дронами уничтожил до взвода своих сдавшихся военнослужащих», - пояснил замкомандира.

Он отметил, что сейчас российские военные пытаются эвакуировать тела погибших бойцов Вооруженных сил Украины.

ВСУ передали координаты заградотрядов нацгвардии российской стороне

Ранее родственники военнослужащих 158-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины обвинили командование в том, что бойцов использовали как «живой щит». По их словам, военных «бросили на убой» в Сумской области, «в то время как элитные подразделения десантников и их командиры зарабатывали себе медали и ордена».