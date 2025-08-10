В Албании фиксируется наращивание военной инфраструктуры НАТО

Наращивание военной инфраструктуры НАТО наблюдается на территории Албании в последние годы, заявил в интервью ТАСС посол России в этой стране Алексей Зайцев.

«В этом ряду — открытие в марте 2024 года в городе Кучова (Центральная Албания) тактической авиабазы НАТО», — сказал дипломат.

Также, по его словам, в стране проводится модернизация транспортной и морской инфраструктуры, в том числе под нужды Объединённых военно-морских сил Североатлантического альянса.

В марте прошлого года в Албании открылась первая авиабаза НАТО на Западных Балканах.