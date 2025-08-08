Российская армия минувшей ночью нанесла высокоточный удар по объектам военного и двойного назначения в Одессе, Киеве и других регионах Украины. Информационные ресурсы со ссылкой на сведения с мест сообщают о точных попаданиях по пунктам временного размещения иностранных наемников ВСУ, по складам с боеприпасами и топливом, а также по транспортной инфраструктуре.

Как рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, целью удара в Одессе стал стал пункт временной дислокации иностранных наемников, среди которых были как латиноамериканцы, так и европейцы. По его данным, там также присутствовали действующие офицеры стран НАТО, и их эвакуировали вертолётами. Остальных пострадавших вывозили машинами «скорой помощи».

«Уничтожен большой склад с оружием, говорят, с ракетами», – отметил он в своем канале.

В налете на Одесскую область, по данный украинской ПВО, участвовало 18 беспилотных летательных аппаратов. Зафиксирован пожар на нефтебазе «Свитанок Ойл Трейд» в селе Нерубайском, что подтверждается данными спутникового мониторинга.

Одессу «Герани» навещают вторую ночь подряд. Так, накануне, 6 августа, в Одесской области зафиксированы серия взрывов и пожары на газокомпрессорной станции «Орловка», через которую Украина получала газ из Румынии, Болгарии и Турции. Военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что объект либо уничтожен, либо получил серьезные повреждения. Пожар был настолько сильным, что его видели даже с территории Румынии.

Пользователи соцсетей отмечали, что в городе было «очень громко», всё вокруг затянуло дымом, чувствовался сильный запах гари, прозвучало примерно 30 взрывов. Очевидцы сообщают, что удары пришлись по заводским территориям. В Измаильском районе произошел крупный пожар.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в ночь на 8 августа воздушная тревога объявлялась также в Ирпене и Буче под Киевом, где произошли взрывы. Был атакован аэродром в Гостомеле, куда привозят западное вооружение самолеты Ан-124 «Руслан». В Гостомеле и Буче сообщали о вторичной детонации.

В Харьковской области поражены цели в Балаклее, Чугуеве и Белом Колодезе, а также зафиксированы прилеты по Киевскому району Харькова, где ранее был уничтожен цех по производству беспилотников.

До полуночи удары также пришлись по Черниговской и Сумской областям: в Шостке был поражен промышленный объект и склады ВСУ, а в Сумах - завод «СумыХимПром».

Кроме того, ВКС РФ нанесли удар по военному аэродрому в Кривом Роге, где возник пожар, поражен самолет Су-25, два здания с личным составом и узел связи.

В Херсоне российская армия нанесла серию ударов планирующими бомбами по пунктам управления и инженерным подразделениям.

В Харьковской области, в районе Липцов, под удар попало недавно прибывшее подразделение ВСУ с тяжелой техникой, направленное на усиление позиций под Волчанском. В Харькове дроны «Молния» атаковали промышленную зону и складские помещения.

В результате удара по Сумам частично нарушено электроснабжение, поражена подстанция и логистическая инфраструктура.

По заявлению Минобороны РФ, в результате ударов поражены объекты газотранспортной инфраструктуры, обеспечивающие украинский ВПК, склады дронов большой дальности, а также пункты дислокации украинских сил и иностранных наемников в 142 различных районах.