Пентагон изменил правила передачи оружия Украине

Пентагон разрешил возвращать предназначенное Украине оружие обратно на склады США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на служебную записку замминистра обороны Элбриджа Колби.

© wikipedia.org

В записке говорится о возможности возврата «определенного оружия и снаряжения», что может перенаправить миллиарды долларов, выделенные Украине, на пополнение американских запасов.

Приостановка поставок вооружений Украине в июле была осуществлена в соответствии с этой запиской, которая остается в силе.

Пока случаев возврата оружия не было, но такой шаг может лишить Киев вооружений на миллиарды долларов. Пентагон также разделил запасы на категории, отнеся ракеты для Patriot и другое оружие, предназначенное Киеву, к «красной категории», что означает дефицит на складах США и необходимость одобрения поставки главой Пентагона.