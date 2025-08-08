F-35 до Индии не долетели. Их перебили наши Су-57

Москва и Нью-Дели подписали соглашение о расширении промышленного и технологического сотрудничества. Об этом 6 августа сообщило индийское министерство торговли и промышленности. На следующий день после ратификации документа Владимир Путин принял в Кремле советника Нарендры Моди по нацбезопасности Аджита Доваля.

Новые российско-индийские договоренности были достигнуты на фоне решения американского президента Дональда Трампа ввести торговые пошлины против Нью-Дели.

Официально Белой дом заявляет, что такое беспрецедентное решение принято из-за того, что Нью-Дели покупает нефть в России.

В свою очередь индийская сторона уже ответила, что не собирается идти на поводу у Вашингтона. А независимость, энергетическая безопасность страны и благополучие ее собственных граждан куда важнее отношений с Соединенными Штатами.

Трамп расстроен из-за «пингвинов»

Резкое укрепление отношений с Индией в области промышленности и технологий однозначно позитивно скажется и на военно-техническом сотрудничестве между нашими странами. Для широкого читателя станет открытием, что Нью-Дели давно перестал быть верным партнером для Москвы.

Еще с 2010-х индийская сторона отдает предпочтение западным военной технике и вооружениям. К примеру, Индия достаточно серьезный покупатель американских ВВТ*. Так, ВВС страны приобрели 20 с лишним вертолетов АН-64 «Апач». А в этом году еще шесть таких машин получили индийские сухопутные войска. Помимо «Апачей» страна крупнейший в мире эксплуатант тяжелых транспортно-боевых вертолетов СН-47 «Чинук».

В свою очередь индийский флот обзавелся сразу 12-ю базовыми патрульными самолетами-разведчиками Р-8 «Посейдон». После длительных переговоров Нью-Дели заключил с Вашингтоном контракт на поставку беспилотников MQ-9B. Первые машины должны быть переданы Индии уже в этом году.

Кроме того, Вашингтон вел сложные переговоры с Нью-Дели о поставках истребителей пятого поколения F-35. Параметры сделки не разглашались. Но по утечкам информации в СМИ, контракт мог стать одним из крупнейших в программе F-35. За переговорами с Нью-Дели лично следил Дональд Трамп.

Но в начале августа Индия отказалась от покупки американских «пингвинов». Есть предположение, что одной из причин введения пошлин как раз и стали неудачные переговоры. Отказ индийской стороны от сделки по F-35 немедленно вызвал крайне негативную реакцию американского президента.

Помимо Вашингтона, Нью-Дели наладил активное военное сотрудничество с Парижем и Тель-Авивом. Контракт на поставку ВВС Индии истребителей Rafale стал для Франции одним из самых крупных за последние годы. Причем, речь шла не просто о покупке машин.

Под французские истребители была создана производственная и ремонтная базы с высоким уровнем локализации. Помимо самолетов Индия получила еще и несколько боекомплектов КРВБ SCALP и управляемых бомб-ракет HAMMER.

В свою очередь Тель-Авив – главный поставщик высокоточных боеприпасов и беспилотников. Индийская сторона стала стартовым заказчиком израильской зенитной системы BARAK-8. Официально эта ЗРС считается совместной разработкой двух стран. Но по факту, Индия лишь оплатила реализацию удачного проекта и последующие испытания и производство этого изделия.

Хождение за три моря

За последние годы крупным успехом России на индийском рынке можно назвать только контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400. К настоящему времени Индии передано три полковых комплекта ЗРС.

«Четырехсотка» отлично показала себя в недавнем индо-пакистанском конфликте. Успех российской системы был высоко оценен, и Нью-Дели выкупил опцион на еще два полка С-400.

Вполне адекватно работал индийско-российский проект «БраМос». Это совместное предприятие, которое выпускает адаптированные для нужд Индии сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс».

К относительным успехам можно отнести контракт на передачу Индии двух фрегатов проекта 11356. Ранее эти корабли предназначались для Черноморского флота. Но в 2014-м Украина отказалась передавать России заказанные для них двигательные установки.

В результате длительных переговоров Нью-Дели согласился-таки забрать «зависшие в воздухе фрегаты». Но и индусам украинцы отказались передавать двигатели.

В результате проект опять подвис. И только в 2019 г. два корабля перезаложили по новому, модифицированному под российские газовые турбины, проекту.

Предполагалось, что Индия заберет все три несостоявшихся «черноморца». Но Нью-Дели отказался от «Адмирала Корнилова». Последний в настоящее время находится в консервации. А свой первый фрегат индусы получили только в этом году.

О других достижениях на поприще ВТС** Москвы и Нью-Дели говорить не приходится. Ничем завершился многообещающий контракт на совместную разработку среднего военно-транспортного самолета МТА. Он даже не вышел из стадии переговоров. Такая же участь постигла предложение продать Индии самолеты-топливозаправщики на базе Ил-76МД-90А.

Умер и проект совместного самолета пятого поколения FGFA. Машину должны были делать на базе российского Т-50. Но, как и с транспортником МТА, все завершилось на этапе обсуждений, предварительных чертежей и моделей.

Серьезной критики со стороны Индии подвергся истребитель Су-30. После неудачных боев с ВВС Пакистана «неназванные военные источники» оставляли про «тридцатый» сплошь уничижительные комментарии. В вину России ставились: отсутствие программы модернизации, невозможность передачи Индии новейших ракет «воздух-воздух» и т.п.

Правда, нельзя сказать, что ВТС упало «до нуля». У России еще остаются крупные контракты на обслуживание старой техники – как закупленной у СССР, так и поставленной в 1990-2000-е. В первую очередь, это уже упомянутые выше Су-30, а также танки Т-90С, БМП-2, истребители МиГ-29UPG и т.д. Но все же это не новые многомиллионные контракты.

ВТС идет на «Прорыв»

Вообще-то ситуация в ВТС между Индией и Россией начала меняться в лучшую сторону еще до подписания нынешнего соглашения. Катализатором послужил весенний индо-пакистанский конфликт.

По итогам боев Нью-Дели резко изменил риторику по отношению к своим основным поставщикам. В частности, под пересмотр попал контракт на французские «Рафали». Подробности стороны держат в тайне. Но Париж был крайне огорчен.

С этого момента Индия реанимировала переговоры по Су-57. Но речь теперь не о совместном проекте. По всей видимости, индийская сторона заинтересована брать собственно российские машины, хотя и выпускать их с высокой долей локализации.

Также Нью-Дели интересна модернизация парка Су-30. По всей видимости, Россия может предложить довести эти машины до уровня СМ2.

Это уже будет современный многофункциональный ударный самолет. В его арсенале появятся новейшие дальнобойные ракеты Р-37, а также линейка высокоточных средств наземного поражения.

Следующее направление – расширение закупок С-400. Да, Индия выкупила опцион на два полка новейших ЗРС.

В то же время на фоне возможных контрактов на Су-57 и модернизацию Су-30 для «четырехсоток» потребуется дополнительный «обвес», чтобы сплести эти системы вооружения в единый контур.

В этом случае речь может идти о поставке Индии современных наземных дальнобойных радиолокационных комплексов. А также автоматизированных систем управления, способных связать авиацию, зенитные системы и радиолокационные средства.

Эти контракты можно отнести к первоочередным.

А далее речь уже может пойти о модернизации парка Т-90, а также более старых Т-72. Последние индусы собрались осовременивать самостоятельно. Но Россия готова предложить куда более перспективные варианты апгрейда «семьдесят вторых». «Девяностые» же, конечно, можно довести до уровня Т-90М «Прорыв».

* ВВТ – вооружение и военная техника.

** ВТС – военно-техническое сотрудничество.