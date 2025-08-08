На линии боевого соприкосновения вновь замечены 155-мм самоходные гаубицы AS-90 британского производства. Например, одна такая боевая машина была обнаружена в районе населенного пункта Филия (Днепропетровскую область). Боевики загнали ее в окоп, замаскировав, укрыли защитными экранами. Правда, их ухищрения не помогли, и САУ смогла обнаружить воздушная разведка группировки "Восток".

В Telegram-канале "Изнанка" показано, как уничтожалась эта опасная цель. Основное отличие от предыдущих случаев - одновременное применение дрона-камикадзе и барражирующего боеприпаса "Ланцет".

Первый врезался в крышу корпуса и нанес сильные повреждения, а попадание второго вызвало пожар.

Известно, что AS-90 находятся на вооружении нескольких соединений формирований киевского режима. Назывались 58-ая отдельная мотопехотная бригада, а также 117-ая и 151-ая отдельные механизированные бригады. Всего, по данным военно-аналитического портала Lostarmour, было поставлено 60 единиц. Из них 26 уже числятся в потерях. Эти самоходки считаются устаревшими, их критиковали за недостаточную надежность.