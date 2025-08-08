Боеготовность ряда подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированных в Херсонской области, упала ниже 30% из-за вспышек дизентерии или схожего заболевания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на антифашистское сопротивление Херсона.

По словам источника агентства, подразделения страдают от стандартных для жаркого лета проблем — у них некачественная вода и пища.

«По нашей информации, в некоторых подразделениях боеготовность ниже 30% из-за дизентерии или схожего заболевания», — заявил собеседник.

Однако к вспышке заболеваний в ВСУ могли привести и другие обстоятельства, в том числе и «сомнительные условия быта», и тяжелая эпидемиологическая обстановка.

Ранее в подполье заявляли, что сейчас около 2 тысяч наемников из стран Латинской Америки находятся в рядах ВСУ. При этом в Херсонской области расположились чуть более 200 латиноамериканцев.