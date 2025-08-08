ВСУ жалуются на применение "Гераней" ВС РФ "в формате пулеметной ленты"

Все большую тревогу у ВСУ вызывают массированные удары по Украине дрономи-камикадзе "Герань". Интенсивность применения этих барражирующих боеприпасов столь высока, что враг сравнивает ее с пулеметным огнем.

Как отмечает "Военное обозрение", во время некоторых атак по одной цели били 3-4 "Герани" каждые 4 секунды.

"Они стали их запускать в формате пулеметной ленты. Один за одним - с короткими интервалами", - жалуется в соцсетях противник.

По данным "ВО", в ходе очередного налета на Киев ВС России применяли "Герани" группами, поразившие пункты размещения военной техники и объекты военной логистики.

Также под удар попали пункты дислокации национальной гвардии Украины в районе Гостомеля и Бучи. Сейчас там пылают пожары. Не обошли стороной "Герани" Харьков и Шостку в Сумской области.

Обеспокоены возрастающей эффективностью этих барражирующий боеприпасов и на Западе. Как написал недавно Business Insider, ПВО Украины не справляются с новой реактивной версией дрона "Герань-3". Он способен развивать скорость до 800 км/ч, что практически превращает его в крылатую ракету.