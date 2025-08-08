Бойцы ВС РФ нашли «слабые места» у ВСУ

Российские военнослужащие постепенно обрезают пути для ротации и подвоза боеприпасов подразделениям Вооруженных сил Украины в Константиновке, создавая «котел». Что происходит в городе, разбиралась газета «Аргументы и факты».

Военный корреспондент Алексей Гавриш пояснил изданию, что российские силы продвигаются от Часова Яра, а также со стороны Клебан-Быкского водохранилища, заходя к Константиновке с двух сторон. При этом у водохранилища уже образовался «котел».

«Но сейчас еще рано говорить даже об оперативном окружении ВСУ в Константиновке», — отметил военкор, констатировав, что ВСУ «обороняются довольно уверенно».

ВС РФ сжимают кольцо вокруг Константиновки

При этом в Константиновке серьезные укрепления, так как Вооруженные силы Украины «более 10 лет готовились к обороне» и просто так не отдадут один из крупнейших логистических хабов на этом направлении, уверен Алексей Гавриш.

«Сейчас наши войска стараются максимально беречь личный состав. Поэтому при освобождении городов используется тактика взятия населенных пунктов в кольцо. То есть обрезается логистика противника (…) и только потом находятся слабые места и производится штурм. Так действуют и в случае с Константиновкой», — рассказал Гавриш.

В настоящее время по городу, по его словам, «работает авиация, артиллерия», а для ВСУ там «стало опасно».

«ВСУ не будут сопротивляться до конца»

В свою очередь председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой уверен в том, что украинские военные «не будут сопротивляться до конца» и уйдут из города, как только поймут, что оказались в кольце.

«Этого и добиваются наши штурмовые части: взять этот ключевой населенный пункт малыми затратами и потерями», — пояснил генерал-майор.

А военно-политический эксперт Ян Гагин обратил внимание на то, что западные СМИ ошибаются, когда говорят о том, что после освобождения Константиновки вся территория Донецкой народной республики окажется под российским контролем, так как еще не освобождены Краматорск и Славянск.

В Госдепе США обратились с призывом к России и Украине

Ранее российская армия взяла под контроль город Часов Яр. Источник ТАСС в российских силовых структурах утверждал, что в городе была уничтожена самая крупная группировка ВСУ за все годы конфликта. По словам собеседника агентства, речь идет «в буквальном смысле о тысячах человек личного состава».