Военнослужащие 31-й бригады ВСУ передали российским военным точные координаты позиций заградительных отрядов нацгвардии в Днепропетровской области, используя мессенджер, сообщили в российских силовых структурах.

Солдаты 31-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины передали российским военным координаты скопления заградительных отрядов в Днепропетровской области, передает ТАСС.

В российских силовых структурах уточнили: «Координаты мест расположения и скопления заградотрядов 17-й бригады российской стороне передали через мессенджер солдаты 31-й бригады ВСУ».

СМИ: Зеленский пойдет на перемирие с Россией при одном условии

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Днепропетровской области удары ФАБ ликвидировали два новых заградотряда 17-й бригады нацгвардии Украины. В результате ударов погибли десять человек.