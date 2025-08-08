Уничтожение тяжелых дронов ВСУ и наступление в Степногорске: новости СВО к утру 8 августа

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении ударных дронов и опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также стало известно о штурме многоэтажек в Степногорске. Что происходит в зоне проведения спецоперации по состоянию на утро 8 августа, разбирался «Рамблер».

Уничтожение десятков ударных дронов ВСУ

Снайперы соединения специального назначения группировки войск «Центр» уничтожили десятки тяжелых ударных дронов ВСУ, прикрывая штурмовые подразделения на Красноармейском направлении, говорится в сообщении на сайте Минобороны России.

По данным ведомства, снайперы-корректировщики и наблюдатели за воздушным пространством включены в состав штурмовых групп спецназа, что повышает эффективность борьбы с украинскими беспилотниками.

«Основными целями снайперов на данном направлении были тяжелые ударные дроны ВСУ, представляющие угрозу для российских подразделений. За время работы снайперские группы уже уничтожили десятки беспилотников противника, поражая их с дистанций от 300 до 500 метров», - пояснили в Минобороны.

Удар по укрепрайону ВСУ

Удар по укрепрайону Вооруженных сил Украины на Красноармейском направлении был нанесен расчетом реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр». Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

«Мощный огневой удар, обрушившийся на противника, разрушил укрепления, создав благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений», - подчеркнули в министерстве.

Точная атака FPV-дрона

Российский дрон на оптоволокне нанес удар по бойцу ВСУ, который пытался доехать на позиции на велосипеде. Видеозапись этого опубликовало российское военное ведомство.

В Минобороны уточнили, что оператор БПЛА применил FPV-дрон засадного типа.

«В момент, когда один из боевиков украинского режима предпринял попытку скрытного проникновения на передовые позиции, расчет немедленно активировал дрон и нанес точный удар», - говорится в сообщении.

Уничтожение пунктов управления БПЛА

Артиллерийские расчеты группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении уничтожили пункты управления БПЛА противника, замаскированные в лесополосе, рассказали в Минобороны России.

«Объекты осуществляли координацию работы ударных дронов ВСУ. По уточненным координатам, переданным с БПЛА, расчеты артиллерии нанесли точные огневые удары, уничтожив личный состав, оборудование и укрытия боевиков», - пояснили в ведомстве.

Штурм Степногорска

Российские бойцы начали штурм многоэтажек в населенном пункте Степногорск в Запорожской области. Об этом рассказал в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Лисицын.

«Возобновлен штурм Степногорска. ВС РФ закрепились на очистных, штурмуют многоэтажки. Плавни под контролем, идут бои у Нестерянки и Малой Токмачки», - рассказал он о ситуации на Запорожском направлении.

Накануне в Минобороны РФ сообщили об уничтожении артиллеристами опорных пунктов Вооруженных сил Украины. Также стало о том, что в боях у Степногорска российские военные взяли в плен бойцов ВСУ.