Снайпер-одессит убит ударом дрона в Харьковской области

Снайпер 3-й мотопехотной роты ВСУ ликвидирован ударом FPV-дрона в Харьковской области.

Боевик был родом из Одесской области, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

Снайперы и пулеметчики являются приоритетной целью не только для операторов БПЛА, но и для других тактических средств поражения. Чтобы уничтожить стрелка и его команду - а снайперы работают как минимум двойками, чаще всего с группой прикрытия, - ни мы, ни противник не жалеют артиллерийских снарядов и дронов.

До последнего времени снайперы были самой лакомой целью на переднем крае. Но мощную конкуренцию им составили операторы БПЛА. На уничтожении последних работает даже фронтовая авиация.