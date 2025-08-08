Украинский военный пытался увезти на мотоцикле трофейный дрон Вооруженных сил РФ, но взорвался вместе с ним. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Материал дополнен кадрами, на которых запечатлен пострадавший боец Вооруженных сил Украины (ВСУ). В видео показано, как раздевшийся до пояса из-за жары мужчина несет беспилотник к своему мотоциклу и закрепляет его за сиденьем. Далее он садится за руль, чтобы отправиться в путь, однако в этот момент дрон детонирует.

Авторы материала предположили, что у беспилотника мог быть оборван канал связи на оптоволокне. По этой причине украинский солдат мог подумать, что летательный аппарат не представляет никакой опасности.

31 июля спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что военнослужащим страны сложно сбивать реактивные дроны типа «Шахед», запускаемые бойцами ВС РФ. По его словам, у ВСУ недостаточно средств для противодействия ударам с применением таких беспилотников.

Украинское издание «Страна.ua» уточнило, что для перехвата данных летательных аппаратов нужна полноценная зенитная артиллерия, оснащенная радарами и оптическими станциями. Кроме того, она должна быть способна запускать программируемые снаряды.

Ранее снайпер ВС РФ рассказал, как за один боевой выход сбил десятки украинских дронов.