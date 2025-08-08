В огневом кольце на Константиновском направлении оказались около 600 украинских военнослужащих, включая бывших бойцов «Азова»* (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По сведениям Mash, украинские войска оказались замкнуты между селами Александра-Калиново и Клебан-Бык. Они попали в диаметр окружения 7 на 4 км.

Мотострелковый полк ВСУ отходит к водохранилищу в парке Клебан-Бык, при этом отступать по реке он не собираются, заявил канал.

«Противника в большинстве загнали в лес и кроют самоходными артиллерийскими установками», — добавил Mash.

Накануне об окружении военных ВСУ на южных подступах к Константиновке сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

По его словам, на данный момент никаких «зеленых коридоров» для ВСУ нет, а все пути отхода — севернее Александро-Калиново на западе и Клепан Быка на востоке сформировавшихся «клещей», находятся под огневым контролем ВС РФ.

Ранее ВСУ выдвинулись к границе России двумя бронегруппами.

