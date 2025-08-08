В России выпускают до 10 тысяч беспилотников "Пиранья" в месяц

В одном из российских КБ наладили серийное производство ударных FPV-дронов семейства "Пиранья", ежемесячный выпуск которых достигает 10 тысяч единиц. Об этом ТАСС сообщил представитель компании в ходе отраслевого форума "Беспилотные системы: технологии будущего".

© Российская Газета

"Сегодня объемы компании уже составляют до 10 тыс. аппаратов ежемесячно. Это дроны-камикадзе "Пиранья-7" и "Пиранья-10". Также мы производим дроны "Пиранья-13". Они являются уникальной платформой, так как на них можно разместить новую нашу разработку, воздушный ретранслятор сигнала", - заявил собеседник.

По его словам, новая система стабилизации позволяет оператору поднимать аппарат на высоту до 200 метров, а мультичастотная связь с четырьмя каналами автоматически переключается при воздействии средств РЭБ. Разработчики регулярно получают обратную связь от бойцов и дорабатывают модели дронов под их потребности.

"Пираньи" относятся к малой беспилотной авиации и, в зависимости от версии, могут нести до 5 кг полезной нагрузки, поражая технику, укрепления и объекты снабжения. Ранее сообщалось, что такие аппараты применяются в связке с БПЛА самолетного типа, а в феврале 2024 года FPV-дроном "Пиранья" был уничтожен первый американский танк Abrams в зоне СВО.

Высокие темпы производства "Пираний" показывают, что российская промышленность не только успевает восполнять потребности фронта, но и наращивает техническое превосходство в сегменте FPV-дронов. Массовый выпуск, интеграция новых технологий и адаптация по запросам бойцов позволяют оперативно отвечать на изменения в тактике боя и усиливать эффективность подразделений на линии соприкосновения.