Партию гусеничных комплексов "Депеша" передали в войска

Партию многофункциональных управляемых роботизированных комплексов "Депеша" поставили в войска. Они работают на гусеничном шасси.

Об этом сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы". Платформа может перевозить груз массой до 100 килограммов и развивает скорость до 15 километров в час.

У комплекса хорошая маневренность, он преодолевает разные препятствия, потому что изготовлен из прочных и легких материалов. Кроме того, компактен, его можно перевозить даже в багажнике машины.

Еще одно преимущество "Депеши" - удобная управляемость. Это делается при помощи пульта. Видеоизображение поступает на VR-очки или монитор оператора. Комплекс могут оснащать и проводной оптоволоконной линией связи для помехоустойчивой передачи данных.