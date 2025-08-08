CNN озвучил пять сценариев завершения конфликта на Украине

Американский телеканал CNN проанализировал пять сценариев завершения российско-украинского конфликта. При этом ни один из них не обещает Украине благоприятного исхода.

«Имеется пять сценариев завершения военного конфликта между Россией и Украиной. Однако ни один из них для последней не подходит», — отмечают эксперты CNN, описавшие возможные пути разрешения кризиса.

Первый сценарий — когда Путин соглашается на безоговорочное прекращение огня. Реальность такого развития событий телеканал оценивает как крайне маловероятную. Как прогнозирует CNN, на фоне продвижения на фронте Россия не будет менять свои военные планы до конца лета и продолжит боевые действия как минимум до октября.

Второй вариант предполагает согласование новых переговоров, которое приведет к замораживанию линии боевого соприкосновения к октябрю. За это время Россия сможет взять под свой контроль несколько городов, включая Покровск и Купянск.

Третий сценарий, когда Украина сможет «пережить» ближайшие два года благодаря Западу и размещению солдат НАТО. Это самое лучшее, на что может надеяться Украина, считают эксперты CNN.

Настоящая катастрофа для Украины наступит, если Путин после саммита с Трампом сможет улучшить отношения между США и Россией. Тогда Украину оставят на произвол судьбы, поскольку Европа не сможет переломить ситуацию без американской поддержки.

Пятый сценарий — катастрофа для России. Это повторение советского опыта в Афганистане. Страна будет нести и человеческие потери, и финансовые, теряя своих союзников.

Анализ возможных исходов конфликта появился в преддверии вероятной встречи Путина и Трампа. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали проведение саммита Путина и Трампа. Встреча может состояться уже на следующей неделе в ОАЭ.