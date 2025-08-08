Украинские военнопленные стали чаще просить политического убежища в РФ

В российских силовых структурах сообщают о росте числа военнопленных из состава ВСУ, отказывающихся возвращаться на Украину и обращающихся с просьбами о предоставлении политического убежища в России.

По данным источника ТАСС, среди пленных есть те, кто готов вернуться, несмотря на риск повторной мобилизации, однако все больше украинских военнослужащих предпочитают остаться.

Украина вычеркнула из списков на обмен имена 1000 военнопленных

Как отмечает собеседник агентства, эту тенденцию подтверждают, в том числе, материалы допросов задержанных.

