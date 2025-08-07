Западные страны поставляют Украине металлолом вместо нового вооружения, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Федиенко. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на источник.

Парламентарий заметил, что украинские вооруженные формирования получают немецкие зенитные самоходные установки Flakpanzer Gepard и другое вооружение образца 60–70-х годов.

«Из того, что я видел на фронтах, на ремонтных предприятиях и так далее — там нет современной техники», — подчеркнул Федиенко.

Депутат заметил, что на подготовку и ввод такой техники в строй уходит от трёх до шести месяцев.

Украина желает видеть на передовой современные американские ракетные комплексы, миномёты и другое передовое вооружение, а не устаревшие образцы, констатировал политик.

Ранее сообщалось, что Австралия отправила на Украину десятки основных боевых танков M1A1 Abrams, списанных в связи с обновлением парка вооружений.

Кроме того, три датских музея передали ВСУ шесть танков Leopard 1А5, выведенных из эксплуатации в 2005 году.

Напомним, что выпуск танков Leopard 1 начался в ФРГ в 1960-х годах. Большинство стран, в которые они поставлялись, сняли эти машины с вооружения в начале этого века.