Военный эксперт Василий Дандыкин допустил, что страны Балтии вполне могут стать провокаторами нового конфликта в Европе. Об этом пишет NEWS.ru.

© Московский Комсомолец

По мнению аналитика, нападение стран НАТО на Россию не исключено при таком сценарии.

Собеседник издания предположил, что аналитики из Пентагона ждут, когда силы у киевского режима закончатся, чтобы подготовить что-то другое, например, подтянуть резервы из Европы.

Целую бригаду своих войск в Литве развернуло немецкое военное командование. Кроме того, в Прибалтике присутствуют силы и других стран НАТО, а американцы проводят учения в той же Эстонии, добавил эксперт.

Стало известно о подготовке конфликта Европы с Россией

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что словами об агрессии России Запад оправдывает свою милитаризацию. Аналитик прокомментировал слова экс-директора Королевского объединенного института оборонных исследований Майкла Кларка якобы о готовности РФ вторгнуться в Прибалтику.