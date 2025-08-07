Лидер ОАЭ заявил о готовности содействовать обмену пленными РФ и Украины

Президент ОАЭ Мохаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что по-прежнему готов оказывать помощь в гуманитарных вопросах, в частности, в области обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом пишет эмиратское агентство WAM.

По данным агентства, глава ОАЭ сделал ряд заявлений по международной повестке в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Аль Нахайян подчеркнул, что в Абу-Даби готовы и в дальнейшем помогать Москве и Киеву в гуманитарных вопросах.

Российский лидер, заметили журналисты, выразил признательность собеседнику за продолжающиеся посреднические усилия ОАЭ в области обмена пленными.

Путин отметил также, что Россия придает большое значение развитию отношений с ОАЭ. Он добавил, что сотрудничество между двумя странами продолжает расширяться, особенно в экономической и инвестиционной сферах.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 30 декабря, 15 января , 5 февраля, 19 апреля, 6 мая при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.