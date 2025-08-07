Украинские военные планируют ударить по Краматорску тяжелой артиллерией, с тем, чтобы обвинить в гибели мирных граждан Россию, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Об этом пишет РИА Новости.

По его данным, боевики вооруженных формирований Украины, наемники целенаправленно размещаются в краматорском роддоме с тем, чтобы прикрываться пациентами и врачами.

«Также спланирована террористическая акция, о которой известно высшему руководству Украины. Они [ВСУ] могут провести акцию по подрыву или обстрелу из тяжелой артиллерии, скорее всего, это 120-й калибр, который используется в том числе и вооруженными силами Российской Федерации, чтобы этот теракт представить как акт обстрела Краматорска со стороны вооруженных сил Российской Федерации», — пояснил Кимаковский.

По его словам, реализация и сроки провокации будут зависеть от темпов продвижения российских войск — чем ближе ВС РФ подойдут к Краматорску, тем больше будет вероятность проведения акции.

Ранее сообщалось, что российская армия освободила населенные пункты в ДНР и в Днепропетровской области, в частности, был взят под контроль город Часов Яр.