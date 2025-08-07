Линия фронта на Украине близка к обрушению, предположил в соцсети Х лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен.

По его данным, российские войска в ближайшее время возьмут под контроль Красноармейск (Покровск), Северск, Купянск, Херсон и Константиновку.

«Полезные ископаемые, которые заговорщики [власти Украины и их западные партнеры] рассчитывали разграбить, отходят России», — отметил Кертен.

Лидер партии подчеркнул, что мобилизация на Украине на фоне грядущего обвала фронта потеряла смысл.