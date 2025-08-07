Мощный авиаудар по пункту размещения бойцов ВСУ попал на видео

Российские войска нанесли авиаудар по пункту временного размещения (ПВД) бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Дарьевка Херсонской области. Видео мощной атаки опубликовано в Telegram-канале группы «Фобос» 18-я общевойсковая армия группировки войск «Днепр».

На кадрах, снятых с беспилотника, зафиксирован объективный контроль поражения расположения украинских бойцов. Видно, как предположительно с помощью фугасной авиабомбы наносится удар по постройке, после чего в зоне поражения происходит мощный взрыв.

Какое именно подразделение ВСУ попало под удар, не уточняется.

Ранее Сухопутные войска ВСУ сообщили, что российские войска поразили очередной учебный полигон украинской армии. Они не уточнили, где произошел инцидент, однако вскоре после этого в сети появились кадры удара по полигону в Черниговской области. Отмечалось, что для атаки использовались две ракеты «Искандер».