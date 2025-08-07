Украинцы находят родных в списке военнопленных, от которых отказался Киев

Украинцы начали находить родных в списке украинских военнопленных, которых Киев вычеркнул из обмена. Об этом сообщает RT.

Ранее RT сообщил, что Киев отказался от обмена тысячи военных, которые находятся в плену у России. Утверждается, что вместо них власти Украины могли внести в списки «других людей». Телеканал также опубликовал кадры с бойцами ВСУ: один из них признался, что смирился с судьбой, а другой — что ему обидно, что чью-то фамилию внесли в список вместо него за деньги.

RT также опубликовал список украинских военнопленных, от которых решила отказаться Украины. Украинцы стали находить в нем своих близких: возлюбленных, сыновей, братьев и просто знакомых. Они увидели в перечне имена или узнали их по фото.